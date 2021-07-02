اغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بسبب كورونا

وحسبما نقل مصدر ليبي فقد رجح أن يكون الوضع الوبائي المتفاقم في ولاية تطاوين التونسية وراء هذا القرار، الذي اعتبر أنه «يعطل الحركة والتجارة البينية في هذه الظروف الاستثنائية». ولم يكشف ذات المصدر عن أسباب هذا «القرار الفجائي وغير المبرر»، على حد وصفه، «نظرا لعدم تطابقه مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تميز، ولاقتصاره على معبر ذهيبة وازن دون غيره».



وفي ظل تفاقم الوضع الوبائي في تونس أعلنت السلطات إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من الخميس تمنع بموجبه كافة التجمعات. وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.