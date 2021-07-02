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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 14:12

وفاة 127 شخصا آخرا بكورونا في ايران

وفاة 127 شخصا آخرا بكورونا في ايران
واشارت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن مجموع المتوفين بمرض كورونا منذ ظهوره والى هذا اليوم بلغ 83 ألف و516 شخصا.

كما اشار البيان الى أن عدد الذين أصيبوا بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل الى 13 ألف و836 شخصا، وقد رقد ألف و561 منهم في المستشفيات، وبذلك فان مجموع الذين اصيبوا بالمرض بلغ 3 ملايين و232 الف و696 شخصا.

ونوه البيان الى أن عدد الذين تعافوا من المرض بلغ مليونين و902 ألف و140 شخصا، أو انهم غادروا المستشفيات، وذكر البيان أن عدد الذين يرقدون في ردهة العناية الفائقة في المستشفيات الايرانية بلغ 3 آلاف و196 شخصا، بينما بلغ عدد الذين تم فحصهم بلغ 23 مليون و806 ألاف و352 شخصا.

وبخصوص الذين تلقوا لقاح كورونا فلفت البيان الى أن 4 ملايين و337 ألفا و28 شخصا حصلوا على الجرعة الولى من اللقاح، بينما تلقى مليون و753 ألفا و535 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح، وبذلك فان مجموع من تلقوا اللقاح في البلاد بلغ 6 ملايين و201 ألف و573 شخصا.
مصدر : وكالات
رقم : 941188
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