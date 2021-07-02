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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 18:19

وفيات كورونا من متحور دلتا بلاس في الهند تتجاوز400 ألف

وفيات كورونا من متحور دلتا بلاس في الهند تتجاوز400 ألف
وسجلت الهند 30.45 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي وباتت ثاني أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 33 مليون إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف.

وأشار إحصاء "رويترز" إلى أن من بين هذه الوفيات 100 ألف وفاة سجلت في آخر 39 يوما، لكن خبراء الصحة يعتقدون أن العدد الفعلي للوفيات قد يصل إلى مليون أو أكثر.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الهند 200 ألف بنهاية أبريل لكن العدد وصل إلى 300 ألف بعد 28 يوما فحسب.

ونفدت الأسرة والأكسجين المنقذ للحياة في المستشفيات خلال الموجة الثانية في أبريل ومايو وتوفي الناس في أماكن انتظار السيارات خارج المستشفيات وفي منازلهم.

وتراجعت الإصابات بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها في مايو، لكن مسؤولين حكوميين وخبراء حذروا من أن موجة ثالثة تلوح في الأفق مع إعادة فتح البلاد تدريجيا وظهور سلالة جديدة محلية للفيروس تسمى "دلتا بلاس".
مصدر : وكالات
رقم : 941197
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