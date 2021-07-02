أحدث العناوين :
المستوطنون ينسحبون من جبل صبيح
العمانيون يناشدون السلطان بالتدخل للافراج عن مواطنهم في السعودية
العميد حاجي زادة: العدو يسعى لتقسيم دول المنطقة
محامي الدفاع: نتوقع الافراج عن الشيخ زكزاكي في 28 يوليو
لافروف: على أكراد سوريا إبداء استقلاليتهم واهتمامهم بالحوار مع دمشق
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير: التطبيع الدبلوماسي للنظامين الخليفي والإماراتي جريمة
مصادر يمنية تكشف... دعم اماراتي لوجستي لمرتزقة اليمن عن طريق سفن تجارية
الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح
ختام جولة المحادثات الليبية في جنيف دون تمديد
عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نزار
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
2 July 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
السعودیة
0
الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 18:22
السعودية تقترب من تسجيل نصف مليون إصابة بكورونا
كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12174 والحالات الحرجة 1389 حالة.
وعلى صعيد متصل، فقد تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 18 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة.
مصدر :
وكالات
رقم :
941199
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
2 تموز 2021
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
2 تموز 2021
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
1 تموز 2021
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
1 تموز 2021
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
1 تموز 2021
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
1 تموز 2021
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
30 حزيران 2021
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021
أحدث العناوين
المستوطنون ينسحبون من جبل صبيح
العمانيون يناشدون السلطان بالتدخل للافراج عن مواطنهم في السعودية
العميد حاجي زادة: العدو يسعى لتقسيم دول المنطقة
محامي الدفاع: نتوقع الافراج عن الشيخ زكزاكي في 28 يوليو
لافروف: على أكراد سوريا إبداء استقلاليتهم واهتمامهم بالحوار مع دمشق
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير: التطبيع الدبلوماسي للنظامين الخليفي والإماراتي جريمة
مصادر يمنية تكشف... دعم اماراتي لوجستي لمرتزقة اليمن عن طريق سفن تجارية
الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح
ختام جولة المحادثات الليبية في جنيف دون تمديد
عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نزار
دولة القانون تعلّق على أزمة الكهرباء وتوجه رسالة هامة للرئاسات الثلاث
حي البستان.. مواجهات عقب انتهاء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام
العراق يسجل 40 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا
بالصور...إصابة 6 يمنيين نتيجة قصف مدفعي سعودي على صعدة
لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سوريا
العراق.. ضبط منظومة اتصالات لداعش واعتدة في الانبار
الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة
آية الله جنتي: نأمل أن نرى استمرار التغيير في القضاء
عملية تبادل أسرى بين الجيش السوري وميليشيات مدعومة من تركيا
حركة الأمة: معاناة الناس بلغت مرحلة المأساة في لبنان
الأكثر قراءة
تقرير مصور عن استعراض الحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي يستعرض في ذكرى تأسيسه بمحافظة ديالى
الخازن: لبنان الذي يعيش بظروف مصيرية يحتاج فيها لدعم الدول الصديقة
كتائب سيد الشهداء تعلن النفير العام ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق
الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة
العراق يعلن دخوله في موجة وبائية ثالثة أكثر خطورة
الكاظمي للحشد الشعبي: بكم يستعيد العراق دوره التاريخي في المنطقة
ممثل روسيا: احتمالية اختتام محادثات فيينا في الجولة السابعة عالية
وسائل إعلام: هجوم بطائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
طقس الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة
تنسيقية المقاومة العراقية تؤكد على القصاص من الأمريكان
دعوات دولية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الايراني
بغداد: لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان
إيران: أمريكا هي من يجب أن تحسم أمرها للعودة إلى الاتفاق النووي
الصحة الإيرانية تمنح ترخيصا لثاني لقاح مضاد لكورونا مصنع محلياً
الكاظمي: علاقتنا مع الرئيس الإيراني المنتخب ممتازة
هل يشهد مؤتمر روما المتعلق بسوريا تنازلات بين الدول المؤثرة في الصراع؟
إيران.. انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا
روسيا تندد بالعقوبات الغربية ضد سوريا
الأخبار الساخنة
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط
إطلاق حملة "لا للإبعاد عن الأقصى" رفضا لسياسة الاحتلال
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
المرشح السوري مرعي: مهما كانت نتيجة الانتخابات السورية سوف أقبل بها
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
إخترنا لکم
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية