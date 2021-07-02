السعودية تقترب من تسجيل نصف مليون إصابة بكورونا

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12174 والحالات الحرجة 1389 حالة.



وعلى صعيد متصل، فقد تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 18 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة.