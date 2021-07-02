آية الله جنتي: نأمل أن نرى استمرار التغيير في القضاء

وقال آية الله جنتي : إن تعيينك رئيساً للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، يدل على الثقة الخاصة التي يوليها لك قائد الثورة (مد ظله العالي)، من حيث ماضيك الثوري وخبرتك القيّمة في الشؤون القضائية، وإن شاء الله يكون أمرا مباركا ومصدر خير وبركة للنظام الإسلامي والسلطة القضائية.



واعرب رئيس مجلس خبراء القيادة في برقية التهنئة عن تمنياته بالتوفيق لرئيس الجهاز القضائي الجديد، وعبر عن أمله في ان يبذل قصارى جهده للنهوض بأهداف النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحقيق مطالب قائد الثورة التي تم التأكيد عليها في قرار التعيين، ورؤية استمرار التغيير في السلطة القضائية لخدمة الشعب الايراني النبيل.