الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 18:28

الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة

الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة
وفي هذا النظام الذي أطلق تحت عنوان "انصار رئيسي"، تمت دعوة جميع النخب والمثقفين والجماعات والأحزاب والمنظمات والمواطنين لتقديم شخص معروف على مستوى حكومة شعبية.

"الكفاءة" و "مكافحة الفساد" و "الروح الثورية" و "الشعبية" هي من بين الخصائص التي أكد عليها الرئيس الايراني المنتخب.

وقال آية الله رئيسي عند تقديم هذا النظام، مخاطبا الشعب والنخب: الحمد لله ومع الشكر والتقدير لكل فرد من الشعب الايراني العظيم على صنعه ملحمة مجيدة من الانتخابات الرئاسية وحسن الثقة في عبدالله وخادم الشعب، وكما اوضحت من قبل فان أعضاء الحكومة وزملائي سیتم اختيارهم على أساس الجدارة وبناءً على مؤشرات مثل "الكفاءة" و "مكافحة الفساد" و "الروح الثورية" و "الشعبية".

ولأنني أؤمن بشدة أنه "حيثما كان هناك مجال للمشاركة العامة في صنع واتخاذ القرارات، فإن معدل النجاح يرتفع" ، وكما وعدت، فان نظام للمشاركة العامة في تقديم أعضاء الحكومة اصبح جاهزا.

وأطلب من جميع النخب والمثقفين والجماعات والأحزاب والمنظمات وابناء الشعب تقديم شخص بالمؤشرات المذكورة أعلاه وعلى مستوى الحكومة الشعبية للتعريف به في هذا النظام.

واضاف "ارجو بفضل الله عز وجل وبتأييد الشعب توظيف كل امكانيات الحكومة لايجاد حركة عظيمة لخدمة الايرانيين الاعزاء".
رقم : 941203
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
2 تموز 2021
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
2 تموز 2021
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
1 تموز 2021
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
الفلسطينيون في الضفة يفقدون الأمل من سلطتهم.. لا خيار إلا إسقاط أبو مازن
1 تموز 2021
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
قائد الثورة يعيّن حجة الاسلام محسني اجئي رئيسا للسلطة القضائية
1 تموز 2021
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
الأمراء في النعيم و الشعب في الجحيم
1 تموز 2021
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
قنديل لإسلام تايمز: توجه الولايات المتحدة في لبنان، ”لا تدعه يسقط ولا تدعه ينهض“
30 حزيران 2021
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
روحاني: خليفة ترامب يواصل جرائم سلفه
30 حزيران 2021
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
مقتل نزار بنات ولعبة تقاسم الأدوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
30 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية