العراق يسجل 40 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 1359536 والوفيات 17256 فيما تماثل للشفاء 1255203 أشخاص.



وسجل العراق أمس 30 وفاة و7554 إصابة بفيروس كورونا.