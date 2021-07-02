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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 20:28

الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح

الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح
وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم فيما أصيب 53 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم أربعة إصابات بالرأس وصفت أحدها بأنها متوسطة.

واضاف جبريل أن 80 مواطنا اصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم فيما أصيب ثلاثة نتجية سقوط وآخر بضربة شمس فيما أصيب شخصان بحروق .

وأكد جبريل أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة غاز فيما أصيب ضابط الإسعاف كايد عمران بجروح نتجية شضايا.

وشارك آلاف المواطنين بعد ظهر اليوم في صلاة الجمعة التى أقيمت على جبل صبيح في بيتا بمشاركة مئات المواطنين من مؤسسات دينية منها حركة ناطوري كارتر ومؤسسات من الطوائف المسيحية الأخري .
مصدر : وكالات
رقم : 941234
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