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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 20:41

محامي الدفاع: نتوقع الافراج عن الشيخ زكزاكي في 28 يوليو

محامي الدفاع: نتوقع الافراج عن الشيخ زكزاكي في 28 يوليو
وكانت آخر جلسة لمحاكمة الشيخ الزكزاكي قد عقدت يوم 31 آذار/مارس، حيث ادلى فيها الشاهد الـ 15 للحكومة النيجيرية بإفادات كاذبة كبقية الشهود لكنه افتضح امره بالتالي للتناقضات الحاصلة في افاداته وعدم استطاعته الرد بصورة صحيحة على اسئلة محامي الشيخ. 

وفي هذا الإطار وبعد اجراء المحکمة الصورية لزعيم الحركة الاسلامية في نيجريا اتصلت "اسلام تايمز" بأحد أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ الزكزاكي، وهو المحامي اسحاق آدم اسحاق، للاطلاع على نتيجة المحكمة. فقد أکد المحامي أن المحکمة جرت کما کنا نتوقع يعني نحن قدمنا المستندات والوثائق ونحن خرجنا من المحکمة منتصرين بلطف الله العظيم.

وتابع: قررت المحکمة اصدار الحكم النهائي يوم 28 يوليو/تموز الجاري، وبالنظر الى محکمة اليوم الماضي ونتيجتها الايجابية نعتقد أننا سنشهد في هذا اليوم الافراج الشيخ زکزاکي وزوجته من الحبس التعسفي الغاشم.

وتم اعتقال الشيخ زكزاكي في 13 كانون الاول/ديسمبر 2015، خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على محل اقامته في ولاية كادونا، حيث أدى الهجوم الى استشهاد عدد كبير من انصاره بمن فيهم عدد من اولاده. وذكرت بعض المصادر ان عدد الشهداء في هذا الحادث الذي تزامن مع احياء مناسبة اربعين الامام الحسين عليه السلام، قد بلغ قرابة 1000 شهيد. بعضهم كان قد اقتيد قسرا وقتل بدم بارد في مكان آخر.

وقد استنكرت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الانسان هذه المجزرة، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري بارتكاب مجزرة بحق الشيعة ودفنهم في مقابر جماعية وإتلاف الوثائق والادلة المرتبطة بهذه الجريمة.

وقبل فترة أعلنت سهيلا زكزاكي كريمة الشيخ ابراهيم زكزاكي، عن تدهور الوضع الصحي لوالدها في المعتقل بسبب الاهمال الطبي، وقالت ان والديها كانا مصابين عندما تم اعتقالهما، والآن فإن وضعهما الصحي مهدد بالخطر بسبب الحرمان من العناية الطبية والعلاجية.
رقم : 941239
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