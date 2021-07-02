العمانيون يناشدون السلطان بالتدخل للافراج عن مواطنهم في السعودية

وبحسب ما افاد رواد "تويتر" فإن المواطن العماني سالم خلفان هو سائق شاحنة ينقل بضائع بين سلطنة عمان والسعودية، وانه تم دس شحنة ادوية في شحنة الفواكه التي كان ينقلها للسعودية، وقالوا بأن هذه الادوية غير ممنوعة في بلادهم لكنها ممنوعة في السعودية، وبعد ان تم ضبطه على المنفذ الحدودي واعتقاله، تم الحكم عليه بالسجن لعشرين عاما.



ويقول المغردون ان خلفان مسجون في السعودية منذ سنة، وانه لديه 4 اطفال ينتظرون خروجه من السجن بفارغ الصبر.



#انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه، وناشدوا سلطان بلادهم بالتدخل للافراج عنه وطالبوا السلطات السعودية بذلك، ونشروا مقاطع فيديو لوالدة المعتقل الذي يعتصر قلبها حزنا عليه وشوقا له، كما نشروا مقاطع فيديو لابنائه الذين يتوقون للقاء ابيهم.



فيصل الرشيدي وجه خطابا لوزارة خارجية بلاده قال فيه إن هنالك من يحتاج الى وقفتها معه وتقديم العون له.



حساب بإسم "تابعني واردها" قال إنه يجب على سلطنة عمان مساعدة المتهم البريء بدل تركه في سجون السعودية لسنين بتهمة لا يدري عنها شيئا.



"ابو محمد" غرد على تويتر داعيا القضاء السعودي الى تحري الحقيقة وعدم الحكم على شخص بريء.



ابو عبد العزيز قال ان سالم خلفان خرج من منزله طلبا للرزق ولم يكن يعلم ما بداخل تلك الشاحنة سوى انه يحمل فاكهة التفاح حتى تم القاء القبض عليه في منفذ البطحاء وقام بمساعدة السلطات السعودية في القاء القبض على الاشخاص المتلقين للبضاعة وكان بإمكانه الهرب لكن لم يفعل.



اما وليد فقال إن سالم تم الاحتيال عليه واودع السجن، مطالبا حكومة السلطنة بعدم التخلي عن ابنائها ومتابعة الموضوع.



فكم في السعودية من معتقل بريء كحال خلفان؟ وكم من عائلة تنتظر معيلها وام عينها على الدرب تتوق لابنها وزوجة مكسورة بمصابها واطفال محرومون من ابيهم؟ كان الله في عونهم..