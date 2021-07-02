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الجمعة 2 تموز 2021 ساعة 20:45

المستوطنون ينسحبون من جبل صبيح

المستوطنون ينسحبون من جبل صبيح
وقال محمد حمدان أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس أن انسحاب المستوطنين خطوة مهمة وكبيرة ولولا تصاعد المقاومة الشعبية في بيتا لما خرجوا فهذا إنجاز وطني بامتياز يسجل لهذا البلد المناضل تاريخيا وقدم عشرات الشهداء، أربعة منهم على جبل صبيح إضافة إلى مئات الجرحى ولكن هذه الخطوة ليست كافيه يجب تسليم جبل صبيح كاملا إلى اصحابه وطرد المستوطنين.

واضاف حمدان أن الاحتلال وحكومته الاستيطانية تحاول بشتى الوسائل أن تضع لها قدم في بيتا وسيحاولون بشتى الوسائل فعل ذلك لكن اقول جازما إن بيتا سوف تفشل كافة مخططاتهم مهما كانت إن بيتا صنعت تاريخا من المقاومة الشعبية يجب أن يعمم على كافة المناطق الفلسطينية .

وقال محمد دويكات الناطق باسم فصائل العمل الوطني في بيتا أننا نعتبر خروج المستوطنين اليوم من جبل صبيح خطوة أولى وان النصر الحقيقي في بيتا سيكون بخروج كافة أنواع الاحتلال الإسرائيلي من الجبل بأكمله وان ما تقوم به حكومة إلاحتلال الإسرائيلي هو تضليل كبير للرأي العام الدولي برمته حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو كان على وشك إزالة البؤرة الاستيطانية بالكامل لأنها غير شرعية وغير قانونيه حتى حسب قوانين الاحتلال الإسرائيلي والقوانين الدولية .

وأكد دويكات أن المقاومة الشعبية في بيتا مستمرة ولن تتوقف حتى إزالة كامل الاستيطان وأن بيتا دفعت نحو 2000 جريح إضافة إلى الأسرى ومواجهات يومية مع الاحتلال الإسرائيلي .
مصدر : وكالات
رقم : 941242
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