إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد بـ10صواريخ غراد

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان مقتضب إن “اللواء السادس – الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ نوع گراد عدد (10)”.



وأصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بيانا بشأن إحباط عملية استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ.



وقالت الخلية في بيان، ان “معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد”.



واضاف البيان، ان “القوة تمكنت من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم ، حيث تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة”.