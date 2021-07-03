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السبت 3 تموز 2021 ساعة 07:48
شهداء وجرحى بتعرض داعشي في الانبار
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلايا داعش أقدمت على شن هجوم من 5 محاور ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الانبار، ما أسفر عن استشهاد ٤ أشخاص واصابة ٣ اخرين".
وأشار إلى "استنفار الحشد العشائري والقوات الامنية هناك".
مصدر :
وكالات
رقم :
941302
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