شهداء وجرحى بتعرض داعشي في الانبار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلايا داعش أقدمت على شن هجوم من 5 محاور ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الانبار، ما أسفر عن استشهاد ٤ أشخاص واصابة ٣ اخرين".



وأشار إلى "استنفار الحشد العشائري والقوات الامنية هناك".