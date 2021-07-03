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السبت 3 تموز 2021 ساعة 07:56

حركة حماس: تصدي أهالي "بيتا" للمستوطنين يؤكد استمرار المقاومة

حركة حماس: تصدي أهالي "بيتا" للمستوطنين يؤكد استمرار المقاومة
ووجّه عبد اللطيف القانوع، التحية الى أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس، الذين هبوا واستبسلوا في التصدي لقطعان المستوطنين وأجبروهم على المغادرة والرحيل.

ورأى القانوع أن رحيل قطعان المستوطنين الصهاينة عن جبل صبيح يعكس "صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مواجهة مخططات الاحتلال ويمثل انتصاراً لإراداته".

كما اعتبر أن "تصدي أهالي بيتا لقطعان المستوطنين يبرهن على ديمومة واستمرار المقاومة الشعبية في مواجهة المحتل الصهيوني والدفاع عن أرضنا في سلوان وبيت دجن والشيخ جراح، وهو ما يتطلب توسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية و تعزيز صمود شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال".
مصدر : وكالات
رقم : 941306
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