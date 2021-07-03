أفغانستان.. تسليم قاعدة باغرام وتقديرات بسيطرة طالبان خلال سنة

وتعتبر قاعدة باغرام سابع قاعدة عسكرية تسلم للأفغان، في إطار انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من البلاد.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي جو بايدن كان مدركا خلال لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني قبل أيام أن الوضع في أفغانستان لا يبدو جيدا، وقالت المصادر إن تقديرات حديثة أشارت إلى أن طالبان قد تستعيد السيطرة على أفغانستان خلال 6 إلى 12 شهرا.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان أكد أن القوات الأفغانية بدأت الانتشار في قاعدة باغرام بعد تسلمها، وأنهم قادرون على مواجهة الإرهاب.



وأوضح أمان أن جميع القوات الأميركية والأجنبية غادرت القاعدة الجوية التي ظل الأميركيون يتمركزون فيها منذ غزو أفغانستان عام 2001، وأضاف "طالبان غير قادرة على مهاجمة القواعد التي تسلمناها، فالقوات الأميركية ستواصل مساعدتنا في العمليات الاستخباراتية والمعدات ولن نبقى وحدنا أمام الإرهاب" حسب قوله.



وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أن الجيش الأميركي غادر في وقت مبكر يوم الجمعة القاعدة الجوية، التي كانت مركز الحرب الأميركية على حركة طالبان منذ عام 2001، وسلمها لقوات الأمن والدفاع الأفغانية بالكامل.



وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي نتوقع استكمال الانسحاب من أفغانستان بنهاية أغسطس/آب المقبل، وأضافت ساكي أنه سيتم نقل مترجمين أفغان إلى مواقع خارج أفغانستان، وأن لدى الإدارة الأميركية خيارات لإكمال العملية قبل الانسحاب.



وفي السياق ذاته، قال الرئيس الاميركي إن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان يسير حسب الجدول المحدد، وأضاف أن واشنطن ستُبقي على بعض القوات بعد اكتمال الانسحاب.



وكانت حركة طالبان كثّفت مؤخرا هجماتها مع تسارع انسحاب القوات الأجنبية، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق، خاصة شمالي البلاد وغربها.