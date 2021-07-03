91 بالمئة من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية

وذكر الأورومتوسطي في تقرير أطلقه يوم الجمعة بعنوان ’’كبرتُ حربا أخرى‘‘، ووثق فيه أبرز الإحصاءات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضت لها أكثر فئتين هشاشة في القطاع المحاصر ’’النساء والأطفال‘‘، أن نحو 50% من سكان قطاع غزة الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص، هم من الأطفال تحت سن 15 عامًا، و49% هم من الإناث.



وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه "خلال عملية ما تسمى "حارس الأسوار"‘ التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة خلال المدة (10 ـ 21) أيار/ مايو الماضي، نفذت القوات الإسرائيلية هجمات غير متناسبة ضد أحياء سكنية مكتظة بأغلبية تصل إلى 75% من الأطفال والنساء".



وإلى جانب الأعداد الكبيرة من الشهداء والإصابات بين الأطفال والنساء، قال المرصد إن 241 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما معًا نتيجة القصف، وإن نحو 5.400 طفل فقدوا منازلهم (هُدمت بالكامل أو تضررت بشكل كبير)، و42.000 طفل تضررت منازلهم بشكل جزئي.



وجاء التقرير خلاصة لأكثر من خمسة أسابيع من البحث الميداني وثق خلالها فريق الأورومتوسطي في مكتبه الإقليمي بقطاع غزة مئات حالات الاستهداف المباشر لمنازل مدنية كانت تحوي أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال.



وقال الأورومتوسطي إن نحو 72.000 طفل نزحوا إلى مدارس تابعة لـ أونروا أو منازل أقاربهم خلال الهجوم، بينما يبقى أكثر من 4.000 طفل نازحين حتى تاريخ التقرير.



وقالت ’’مريم دواس‘‘ الباحثة الميدانية في المرصد الأورومتوسطي إنها وثقت والفريق الميداني مئات حالات الاستهداف المباشر لمدنيين في منازلهم، بينما كان حجم الهجمات وشراستها غير مسبوقين على القطاع.



وأضافت: "اليوم أبحث مع صغيرتي صوفي التي لم تتجاوز الثلاث سنوات عن أسباب للحياة، بينما نمرّ باضطرابات ما بعد الصدمة كحال الغالبية العظمى من سكان غزة.



وأشار التقرير إلى أن نحو 2,500 امرأة حامل ستلد خلال الثلاثة أشهر التي تبعت الهجوم العسكري، ستعاني من تعقيدات ومضاعفات في الولادة، معظمها كأثر مباشر أو غير مباشر للعدوان الاسرائيلي.



يذكر أن 66 طفلًا و40 امرأة استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 11 يومًا، بينما جُرح 470 طفلًا و310 نساء.



وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أصدر في أيار/مايو الماضي تقريره الأول حول العدوان الإسرائيلي على غزة بعنوان ’’جحيم لا يستثني أحدًا‘‘، وثق فيه حالات الاستهداف الجماعي للعائلات والبنى التحتية.



ومن المقرر أن يصدر الأورومتوسطي تقريرًا آخر خلال الأيام القادمة حول الخسائر الاقتصادية التي تكبدها القطاع المحاصر نتيجة هذا العدوان.