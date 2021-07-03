وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران

وأضاف فيصل بن فرحان أن الموقف الذي اتخذته السعودية وإيران تجاه محادثاتهما التي بدأت منذ بضعة أشهر في العراق كان إيجابيا.



وأعرب الوزير السعودي عن أمله أن يقود هذا الحوار إلى طي صفحة الخلافات، مشيرا أن قلق بلاده الأول يتمثل الآن في "دعم إيران للمليشيات والأطراف الفاعلة غير الحكومية في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون في اليمن وحزب الله في العراق" على حد قوله.



وشدد: "نحن ملتزمون بالمفاوضات مع #ايران حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ونأمل أن نصل إلى نتيجة ملموسة لإقامة العلاقات وحل بعض القضايا على الأقل".



