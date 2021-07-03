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السبت 3 تموز 2021 ساعة 12:05
رجل دين بحريني بارز يبدأ إضراباً عن الطعام في سجن جو المركزي
وأوضحت جمعية الوفاق (1 يوليو 2021) إن المحروس قرر الإضراب عن الطعام بعد منعه من رؤية ابنه المعتقل هو الآخر في سجن جو المركزي.
ويقضي المحروس حكما بالسجن المؤبد مع زملائه الرموز، بسبب دورهم في الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير 2011.
مصدر :
وكالات
رقم :
941353
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