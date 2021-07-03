اليوم..مسيرة في رام الله رفضًا لجريمة اغتيال نزار بنات

وشارك الفلسطينيون في الخليل والقدس المحتلة ومناطق مختلفة في الضفة أمس الجمعة في وقفات منددة باغتيال الناشط السياسي، نزار بنات، ورفضًا للاعتقال السياسي وقمع المظاهرات السلمية.



وتأتي الاحتجاجات استمرارًا لتظاهرات غاضبة متواصلة في الشارع الفلسطيني عقب مرور أسبوعين على جريمة اغتيال الناشط بنات.



وشهدت التظاهرات السلمية المنددة باغتيال بنات قمعًا واعتداءات عنيفة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية على المشاركين والصحفيين.



وكانت لجنة التحقيق المشكلة من قبل حكومة محمود عباس أوصت بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين.



في حين، أكدت عائلة بنات عدم اعترافها بتحقيق اللجنة المشكلة من شخصين أحدهما متهم، وطالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال نزار.