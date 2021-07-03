الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تموز 2021 ساعة 14:17

اليمن.. مواصلة الخروقات في الحديدة وإصابة ستة مدنيين في صعدة

اليمن.. مواصلة الخروقات في الحديدة وإصابة ستة مدنيين في صعدة
وأوضح مصدر عسكري يمني، أن قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و36 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات محاولتي تسلل قرب شارع الـ50 وحيس وغارة لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16 .

وأكد المصدر إصابة ستة مواطنين في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي أماكن متفرقة بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.
رقم : 941385
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
3 تموز 2021
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
3 تموز 2021
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
3 تموز 2021
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
2 تموز 2021
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
2 تموز 2021
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
2 تموز 2021
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
1 تموز 2021
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب