السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ لشهرٍ

وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و183 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبينت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98,2%، فيم حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، في الضفة الغربية وقطاع غزة 516 ألفًا و68، منهم 371 ألفًا و787، تلقوا الجرعتين من اللقاح.