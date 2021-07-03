فقد وجه النائب في البرلمان اللبناني اللواء جميل السيد انتقادات لاذعة للحكومة بهذا الشأن، متسائلا "كيف يمكن لدولة مفلسة وتتسول القرش من الخارج، أن تقدم هبة من جيب شعبها الذي بالكاد قادر على العيش؟".



وقال السيد "أليس أولى توزيع هذه الأموال عن روح الشهيد، رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، على المحتاجين في مدينة طرابلس شمال لبنان التي شهدت احتجاجات مؤخرا، بدلا من "مسخرة" المحكمة الدولية؟".



وكانت رئاسة مجلس الوزراء أوضحت في بيان، أن مبلغ 500 ألف يورو هو عبارة عن "هبة"، مشيرة إلى أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها.