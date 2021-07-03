المقاومة الفلسطينية وإنجاز مهم بإخلاء بؤرة ‘‘أفيتار‘‘

وفي هذا الشأن أكد اعلام العدو إن المستوطنين قاموا بإخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح ببلدة "بيتا" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، موضحا أن "المستوطنين غادروا جبل صبيح فرادى، حافلة تلو الأخرى، ولم يغادروا كقافلة واحدة، حتى لا يعطوا الفلسطينيين صورة انتصار".



وافادت مصادر محلية أنه وعلى الرغم من اخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية الا أن اهالي "بيتا" استمروا بالفعاليات حيث شارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، واشتبكوا مع العدو الصهيوني ومستوطنيه ما ادى الى أصابة 135 مواطنا.



وفي هذا الصدد أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، و82 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل 4 منهم إلى المستشفى، فيما أصيب 177 مواطنا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و12 مواطنا جراء السقوط أثناء مطاردة قوات الاحتلال لهم، و6 بحروق، مضيفا أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، ما أدى لإصابة ضابط الإسعاف كايد عمران بشظايا زجاج المركبة، كما أصيبت سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية.



وأكد نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل مساؤ الجمعة، أن فعاليات المقاومة الشعبية مستمرة رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية من قمة جبل صبيح من المستوطنين، قائلا إن "هناك فرحة بين الاهالي بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية "جفعات افيتار" التي أقامها المستوطنون قبل نحو شهرين فوق أراض تابعة لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، لكن ذلك لا يعني توقف الفعاليات الشعبية خاصة مع بقاء جنود الاحتلال فيها".



وأضاف "يمكن اعتبار اخلاء البؤرة الاستيطانية بداية الانتصار لكنه لا يعني أن المعركة انتهت، سنقوم بابتكار أساليب مقاومة جديدة، والتخفيف من حدة ما هو على الارض الذي وجد من أجل ارباك المستوطنين وازعاجهم"، متابعا ان "الاهالي يرفضون ويتخوفون من الاتفاق بين حكومة الاحتلال والمستوطنين، والذي يقضي ببناء مدرسة دينية عسكرية واستغلال هذه الاراضي"، موكدا أن العمل جار من الناحية القانونية بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية من أجل إثبات حق المواطنين وملكيتهم لهذه الاراضي.



وفي السياق وجّهت فصائل المقاومة الفلسطينية التحية لابناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس، الذين هبوا واستبسلوا في التصدي لقطعان المستوطنين وأجبروهم على المغادرة والرحيل، مؤكدين أن رحيل قطعان المستوطنين عن جبل صبيح يعكس “صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مواجهة مخططات الاحتلال ويمثل انتصاراً لإراداته”، معتبرين أن تصدي أهالي بيتا لقطعان المستوطنين يبرهن على ديمومة واستمرار المقاومة الشعبية في مواجهة المحتل الصهيوني والدفاع عن أرضنا في سلوان وبيت دجن والشيخ جراح، وهو ما يتطلب توسيع المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية و تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال”.



وبدوره قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" إن شعبنا المنتفض في الضفة الغربية يسجل انجازاً جديداً ومهماً بعد انسحاب المستوطنين اليوم من جبل صبيح، بفعل المقاومة الباسلة التي خاضها شعبنا الثائر. وأوضح في بيان أن إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح اليوم يؤكد من جديد قدرة المقاومة بأشكالها المختلفة على فرض إرادة شعبنا الفلسطيني، ودفع الاحتلال للتراجع في كل المحطات.



وحيّا قاسم التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا من شهداء وجرحى وأسرى في نضالهم المتواصل ضد التواجد الاستيطاني في جبل صبيح، قائلا: "هذه الدماء الطاهرة هي ضمان النصر الكامل لشعبنا".



ودعا إلى "مواصلة النضال في جبل صبيح حتى إنهاء أي مظهر للتواجد الصهيوني فيه، وعدم السماح للمستوطنين بالعودة إليه". وقال قاسم: "مطلوب إشعال المقاومة الشعبية الضاغطة ضد كل التواجد الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعزيز العمل الوطني المشترك".





