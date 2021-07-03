لماذا تتجنب‘‘اسرائيل‘‘ وضع الإمارات على اللائحة الحمراء لكورونا؟

وفي تقرير أعده جاكي حوكي، أشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من أن معدلات الإصابة بكورونا في الإمارات تبلغ ستة أضعافها في إسرائيل، إلا أن حكومة تل أبيب لا تلزم القادمين من أبوظبي أو دبي بالعزل".



واستدرك التقرير أن الولايات المتحدة حذرت مواطنيها أخيراً من زيارة الإمارات بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فيها.



ولفتت الصحيفة إلى أن كلاً من الكيان الإسرائيلي والإمارات يجمعهما حالياً "غرام"، وأن العلاقات بينهما تطورت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد إلى أبوظبي تمثل عهداً جديداً في العلاقات، يمكن وصفه بـ "عهد ما بعد نتنياهو".