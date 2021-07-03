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السبت 3 تموز 2021 ساعة 18:29

مسؤول بالجيش الايراني: الاقتدار العسكري عنصر أساسي من عناصر الاقتدار الوطني

مسؤول بالجيش الايراني: الاقتدار العسكري عنصر أساسي من عناصر الاقتدار الوطني
واضاف العميد الطيار مهدي هاديان في مراسم التعريف بالقائد الجديد لمركز الشهيد خضرائي لتدريب التخصصات الجوية: "إن قيادة تدريب التخصصات الجوية لمركز الشهيد خضرائي من أهم مراكز التدريب في الجيش حيث تنهض بمسؤولية تدريب ضباط الصف والمهام المتخصصة داخل القوة الجوية للجيش.

ووصف هاديان هذه القوة بأنها قوة ذات توجه خاص وأضاف: "ينبغي على قيادة تدريب التخصصات الجوية لمركز الشهيد خضرائي أن تولي مزيدًا من الاهتمام لمسألة التدريب المتخصص للمنتسبين ".

وصرح العميد هاديان أن الخبرة المقترنة بالالتزام هي أحد العوامل الواضحة للنهوض بالمسؤولية وقال: الاستفادة من الأشخاص الملتزمين والخبراء و المتخصصين ايضا في الشؤون الموكلة إليهم ، هو أحد نقاط القوة لإيران الإسلامية على مدى العقود الاربعة الماضية.

ووصف الأمن بأنه نعمة إلهية وقال انه بفضل العناية الالهية الخاصة واقتدار القوات المسلحة ، فان نعمة الأمن في بلادنا هي في أعلى مستوياتها وهذه الهبة الإلهية الموجودة في بلادنا لايمكن مقارنتها مع باقي دول المنطقة بأي حال من الأحوال.

وأوضح إن اهتمام قائد الثورة الاسلامية بالجهوزية الدفاعية والعسكرية كان من أهم العوامل في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد في مواجهة التهديدات الأجنبية وخاصة القوى السلطوية .
رقم : 941417
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