بيدرسن يؤكد مشاركته في ‘‘اجتماع أستانا‘‘ حول سوريا

وقال مصدر في المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان: "أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع المقبل".



ونوه بأن مدينة نور سلطان ستستضيف في يومي 7 و 8 يوليو الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لصيغة أستانا بشأن سوريا. ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية. وكمراقبين سيشارك في الفعالية، ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.



وسيناقش المشاركون في الفعالية، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية لهذه الدولة، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن.