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السبت 3 تموز 2021 ساعة 19:28

اكراد سورية يعلنون موقفهم من الحوار مع دمشق

اكراد سورية يعلنون موقفهم من الحوار مع دمشق
وقالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان لها: "تحدث السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أمس (الجمعة)، حول الحوار مع دمشق وهذا ما نراه نحن خطوة إيجابية نحو الحل ونأمل أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في هذا الحوار".

وتبايع البيان أن "المعضلة الأساسية والمتجذرة في سوريا في أحد أهم جوانبها هي أن النظام السوري لا يتقبل واقع التغيير في سوريا، ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه الأزمة والمعاناة السورية، ولذلك فالنظام لا يتحاور بشكل جدي مع أي من الأطراف السورية ليس فقط الإدارة الذاتية".

وتابع البيان "أن ما تسبب بفشل "عدة لقاءات" سابقة هو "النظام السوري بإصراره لإعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية، إضافة إلى أن كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري لا تتناسب مع جهود الحوار وبالتحديد ما يقوم به من عمليات اعتقال عشوائية واستفزازات في حلب والمربعات الأمنية في الجزيرة".

واكمل البيان أن "التزامنا بالحوار والحل الوطني السوري مبدأ استراتيجي ونرحب بأي دور وسيط بما في ذلك الدور الروسي لتحقيق نتائج عملية في هذا الاطار"، مشترطا الدخول في الحوار مع دمشق بـ"ضرورة مراعاة خصوصية مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها".

وكان لافروف قد دعا أكراد سوريا إلى إبداء اهتمام بالحوار مع الحكومة السورية وعدم الرضوخ لمحاولات فرض نزعات انفصالية عليهم.
رقم : 941422
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