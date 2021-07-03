أوليانوف: استئناف الاتفاق النووي ورفع العقوبات قريباً

وكتب أوليانوف على حسابه في تويتر اليوم " إن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية له أهمية قصوى وخاصة في هذه المرحلة حيث يمكننا أن نتوقع استعادة كاملة مبكرة لخطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران".



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مدة الاتفاقية الفنية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران لم يتم تمديدها بعد وقال : " في الظروف الحالية من المهم ضمان استمرار عمل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية في إيران والحفاظ على تسجيلاتها" مشدداً على أن هذا سيسمح بتجنب المشاكل في المستقبل.