حفتر يكشف تفاصيل انسحاب الجيش الليبي من طرابلس بضغط أمريكي

جاء ذلك خلال لقاء الصحفي الليبي محمود المصراتي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمس الجمعة.



وقال حفتر إن "قرار انسحاب القوات المسلحة من محاور طرابلس كان قرارا سياديا اتخذته القيادة العامة وكان خيار من ضمن خيارات صعبة".



وكشف حفتر أن "قوات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) هي التي استهدفت قوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس".



وتابع "الأميركان طلبوا من القيادة العامة للقوات المسلحة فك الارتباط مع الحليف الروسي وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا وأفريكوم وتقنبات الناتو في استهداف قواتنا".



وأكد أنه "لم يندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام طرابلس من أجل الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم"، مشيراً إلى أن "المليشيات والإرهابيين يتوهمون بنصر زائف على القوات المسلحة".



وذكر أن "الجيش سيذهب في الحل السياسي حتى النهاية المرسومة في خارطة الطريق وهي الانتخابات".



ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه "في حال عدم التوصل إلى حل فإن الجيش الليبي مستعد مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين".



وأتم قائلا "وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج المحتل خطوط حمراء لا تفريط فيها".