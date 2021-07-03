الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 تموز 2021 ساعة 19:40

لجنة في الكونغرس تناقش انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

لجنة في الكونغرس تناقش انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين
في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية حسين عبد الله: “إن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقدر بشدة الإجراءات التي اتخذتها لجنة المخصصات في مجلس النواب والدور القيادي لرئيسة اللجنة الفرعية “باربرا لي” في تسليط الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين”. وأضاف: “بات من غير الممكن تأخير اجراءات إنهاء التعذيب، والإفراج عن السجناء السياسيين مثل قائد المعارضة حسن مشيمع، والتحول إلى الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينية”.

وفي التقرير المصاحب للسنة المالية 2022، مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية، شددت اللجنة على حقوق الإنسان وألزمت حكومة الولايات المتحدة بالعمل ضد “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة [التي] التي تستغل حالات الضعف والناس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السلطة الفاسدة “.

إلى ذلك، أبرزت اللجنة على وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين مشيرة إلى “التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والعنف، وتخطي الإجراءات القانونية الواجبة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمعات “.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيلاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين من أجل “إحراز تقدم ملموس فيما يخص إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم القوات المسلحة ووزارة الداخلية”.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2020 التي صدرت في مارس 2021 والتي أرّخت السلوك الوحشي لحكومة البحرين ضد مواطنيها. وخلص التقرير إلى أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ظروف السجن القاسية، بما في ذلك غياب الرعاية الطبية الكافية في السجون، الاعتقال التعسفي، السجناء السياسيين، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، القيود المفروضة على حرية التعبير”، فضلًا عن العديد من الانتهاكات الأخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 941427
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
3 تموز 2021
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
3 تموز 2021
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
3 تموز 2021
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
2 تموز 2021
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
دعوة جامعة الدول العربية لحضور قمة روما... الأهداف والدوافع الامريكية المخفية
2 تموز 2021
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
إيران: مستمرون بضغط الغاز إلى العراق ومستعدون لزيادته
2 تموز 2021
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
الملف النووي.. مواقف واشنطن.. خاطئة مستهجنة ومتناقضة مع القرارات الدولية
1 تموز 2021
فصائل المقاومة العراقية تدخل مستوىً وأسلوباً جديداً في مواجهة الإحتلال الأمريكي
زهراء احمد- اسلام تايمز
1 تموز 2021
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
الرياض تخطو نحو دمشق.. هل نشهد عودة للعلاقات السعودية السورية؟
1 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب