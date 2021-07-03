إصابة 12 جنديا ومستوطنا في 79 نقطة مواجهة بالضفة بأسبوع

ففي يوم أمس الجمعة رصدت 12 نقطة مواجهة، تخللها إطلاق نار وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس فجرا، فيما أصيب مستوطن خلال مواجهات مع الاحتلال في مسافر يطا، وشهد إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في سلوان وبيتا.



واندلعت مواجهات في سلوان وحزما وأبو ديس في القدس وضواحيها، ومسافر يطا بالخليل، ومنطقة الراس بسلفيت، وبيتا وبيت دجن وأوصرين في نابلس، ومدينة طوباس وكفر قدوم في قلقيلية، وأصيب خلال المواجهات 3 مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز السام.



وأحصي يوم الخميس 12 نقطة مواجهة أخرى، تخللها طعن مجندة وإصابتها بجروح متوسطة جنوبي أريحا واعتقال المنفذ أحمد مهند سياجات (24 عامًا) من مدينة طوباس، وشهدت مدينة جنين إطلاق نار على دوريات الاحتلال، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في بيتا وسلوان والنبي صموئيل.



واندلعت مواجهات في سلوان وباب حطة في مدينة القدس، ودوار مستوطنة معاليه أدوميم والنبي صموئيل في ضواحي القدس، وبيت أمر في الخليل، وبيتا وبيت دجن في نابلس، وأريحا، وأصيب خلال المواجهات 6 مواطنين بالرصاص المطاطي و55 حالة اختناق بالغاز السام.



وفي يوم الأربعاء، رصدت 14 نقطة مواجهة، أصيب خلالها مستوطنان بالحجارة في سلوان والطور، وشهدت إطلاق نار على قوات الاحتلال في مدينة جنين، وأكوع ناسفة في مستوطنة مابو دوتان.



واندلعت مواجهات في الشيخ جراح وسلوان وراس العامود والطور وأبو ديس في مدينة القدس وضواحيها، وترمسعيا برام الله، ومخيم الدهيشة ببيت لحم، والحي الشرقي بطولكرم، ومدينة ومخيم جنين، ومستوطنة مابود دوتان المقامة على أراضي بلدة يعبد في جنين، وبيتا وبيت دجن ومستوطنة يتسهار بنابلس.



ويوم الثلاثاء أحصيت 10 نقاط مواجهة، وأصيب خلالها جنديان من الاحتلال ومستوطن في مواجهات سلوان، ومستوطن آخر في مواجهات الشيخ جراح، وألقيت خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلعت مواجهات أخرى ببيت أمر بالخليل، وتقوع والخضر ببيت لحم، وبيتا وبيت دجن وجماعين ومردا في نابلس، ومدينة قلقيلية.



وفي يوم الاثنين رصدت 10 نقاط مواجهة مع الاحتلال، أصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب حزما، واندلعت مواجهات في أبو ديس في القدس، وسوسيا وبيت أمر وبيت حجاي بالخليل، وسنجل برام الله، وبلدات بيتا وبيت دجن بنابلس، ويعبد بجنين.



ويوم الأحد، أحصيت 13 نقطة مواجهة، وأصيب خلالها 4 جنود في مواجهات مخيم شعفاط بضواحي القدس، وألقيت خلالها زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في كل من العيسوية، الخضر، مخيم شعفاط، وأكواع ناسفة على مستوطنة حنانيت.



واندلعت مواجهات في العيسوية والطور بمدينة القدس، وأبو ديس ودوار مستوطنة معاليه أدوميم، ومخيم شعفاط بضواحي القدس، ومستوطنة بيت حجاي بالخليل، والبيرة برام الله، والخضر ببيت لحم، ومستوطنة حنانيت بجنين، وبيتا وبيت دجن بنابلس، وتياسير في طوباس.



ويوم السبت رصدت 8 نقاط مواجهة، اندلعت في حي الشيخ جراح وسلوان ومستوطنة بيت حوشن وحزما بالقدس وضواحيها، ومسافر يطا بالخليل، وبلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية، وألقي خلال المواجهات زجاجات حارقة ومفرقعات في كل من سلوانِ، والشيخ جراح، ومستوطنة بيت حوشن.