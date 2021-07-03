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السبت 3 تموز 2021 ساعة 21:06

3 إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قصرة

3 إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قصرة
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن الشاب محمد فريد حسن في العشرينات من عمره، أصيب برصاص الاحتلال في صدره، أثناء وجوده على سطح منزله ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأضاف أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الاحتلال في قدميهما أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين.

ونقل الشاب المصاب إلى مشافي الداخل المحتل حيث وصفت إصابته بالصعبة.

وأفادت مصادر محلية أن المواطنين تصدوا لهجوم المستوطنين قرب منزل عائلة فريد ثم تدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص مباشرة تجاه الشاب الى جانب إطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين والذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.

وسبق أن اعتدى المستوطنون على منزل نجل الشهيد محمود زعل عودة الذي استشهد عام 2017 برصاص المستوطنين في القرية أثناء عمله في أرضه.

وتحيط بقصرة ثلاث مستوطنات هي "مجدليم" وتقع على مدخل البلدة الشرقي، و"إيش كوديش" وتقع جنوب شرق القرية، و"إحيا" جنوبها.

وتقع بلدة قُصْرَة على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، بسطت البلدة بيوتها على جبل كامل يرتفع 750 متراً عن سطح البحر، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن.
مصدر : وكالات
رقم : 941442
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