القوات الامريكية تغادر افغانستان بعد عقدين من القتل والدمار

في خطوة هي الاكبر في اطار الانسحاب من افغانستان، القوات الاميركية مع حليفها حلف شمال الأطلسي، تنسحب بشكل كامل من قاعدة باغرام الجوية الافغانية قرب العاصمة كابول في اطار الانسحاب الكامل من هذا البلد، بعد عشرين سنة من احتلالها في حرب قتلت وجرحت وهجرت الملايين ودمرت وخربت البلاد.



مصدر عسكري أميركي رفض الكشف عن هويته، قال إن كل القوات الأميركية وقوات الناتو غادرت قاعدة باغرام الجوية الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول فيما تم تسليم المطار إلى القوات الأفغانية بالكامل وفقا لوكالة "أسيوشييتد برس".



وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأميركية الاستراتيجية في افغانستان حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها، تشن عبر ضربات جوية .



المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس زعم أن بلاده لا تعتزم التخلي عن أفغانستان رغم انسحاب قواتها منها، في الحادي عشر من سبتمبر، ذكرى الهجمات على برجي نيويورك والتي على اثرها شنت واشنطن والناتو، حربا عليها واحتلتها عام 2001.



واشار برايس الى أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول، وأن العلاقة بين الطرفين ستبدو مختلفة مع الانسحاب العسكري، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن أفغانستان حسب قوله.



وترى مصادر افغانية أنه ومنذ احتلال القوات الاميركية وحلف الناتو لافغانستان قبل عشرين عاما، لم تقدم لهذا البلد، أمنا او تنمية بل مزيد من الفوضى والمجهول.



ومنذ بدء الانسحاب الاميركي تشن طالبان هجمات متواصلة في انحاء أفغانستان مسيطرة على عشرات الأقاليم فيما عززت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.



وتعتبر افغانستان بلدا متعدد القوميات والجماعات ولا يمكن ان تستفرد قومية او جماعة بالحكم دون مشاركة الآخرين.



وفي هذا المجال تفاعل تفاعل مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مع مغادرة القوات الامريكية قاعدة باغرام الجوية في افغانستان.



واشار النشطاء أن قاعدة باغرام الجوية التي غادرتها القوات الامريكية المحتلة، هي أكبر قاعدة عسكرية فى أفغانستان اشتهرت بسجنها المخوف.



وأكد المغردون أن معظم غارات وهجمات القوات الامريكية لقتل الاطفال وتدمير المساجد في افغانستان خلال العقدين الماضيين، كانت تنطلق من قاعدة باغرام الجوية.



ونشر احد المغردين، صورة للصفحة الاولى لمجلة تايم الامريكية عام 2001 بهذا العنوان "آخر أيام طالبان "، وأكد انه اليوم وبعد عشرين عاما غادر اخر جندي امريكي قاعدة باغرام الجوية اكبر القواعد العسكرية في افغانستان، وان الانسحاب طبعا تم بالمفاوضات.



وكتب احد المغردين تعليقا على مغادرة القوات الامريكية: "اليوم باغرام وغداً بغداد"



كما اكد مغرد اخر: "قدر من الله ان يُعلن الانسحاب من قاعدة باغرام مع يوم هلاك قاتل الابرياء و مدمر العراق" في اشارة الى وفاة "دونالد رامسفيلد" مهندس الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان.



واشار النشطاء أن القوات الامريكية في قاعدة باغرام في أفغانستان عذبت وقمعت الشعب الافغاني بكل وحشية، بأمر من المجرم رامسفيلد.



وسلمت قوات الاحتلال الأميركي وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" قاعدة باغرام العسكرية إلى القوات الأفغانية الجمعة، بعد 20 عاما من غزو أفغانستان. وتعتبر قاعدة باغرام سابع قاعدة عسكرية تسلم للأفغان، في إطار انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من البلاد.



واتخذ الأمريكيون من باغرام مركزا للاعتقال والتحقيق، ومحطة لجمع معتقلين قبل نقلهم إلى "غوانتانامو"، سيء الصيت. واحتجزت القوات الأمريكية أعدادا كبيرة من المعتقلين في القاعدة، حتى وصفتها شبكة "سي بي أس" في تقرير لها، عام 2011، بـ"غوانتانامو آخر".



وعام 2009، تم الانتهاء من إنشاء معتقل "باروان"، ليكون بديلا لمراكز الاحتجاز في باغرام، وبات المعتقل الرئيسي لمن تقبض عليهم القوات الأمريكية في أفغانستان، بدلا من إرسالهم إلى معتقل غوانتانامو، الذي كان قد أصبح بالفعل محط أنظار المجتمع الدولي والحقوقيين من حول العالم.



وتواردت تقارير على مدار السنوات اللاحقة عن أعمال ضرب وحرمان المعتقلين في باغرام من النوم وإذلال جنسي وتقييد بالأسقف والتهديد بكلاب الحراسة، فضلا عن الحرمان من المحاكمات العادلة. حيث كان عدد المحتجزين في باغرام في عام 2005، يبلغ 450 شخصا، وارتفع العدد بعد تشييد "باروان" حتى تجاوز ثلاثة آلاف في 2011، أي أكثر من 18 ضعف عدد من كانوا محتجزين في غوانتانامو في الفترة ذاتها. وعلى النقيض من حديثه عن السعي لإغلاق غوانتانامو، ازداد عدد المحتجزين في باروان بواقع نحو خمسة أضعاف منذ تولى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، منصبه في كانون الثاني/ يناير 2009.