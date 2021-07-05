عمران خان يبلغ الرئيس الإيراني الجديد قلقه حيال أفغانستان

وقال رئيسي: "قلقون من الأوضاع في أفغانستان، والأمن في أفغانستان مهم بالنسبة لإيران"، مضيفاً "ينبغي توفير الأمن في أفغانستان، وهذا الأمن ينبغي أن يرسي دعائمه الشعب الأفغاني نفسه".



وتابع: "الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة دول المنطقة"، مضيفا أن "التجربة برهنت أن الأجانب يعملون بذريعة إيجاد الأمن على زرع بذور انعدام الأمن ويكرسون زعزعة الاستقرار".



وشدد الرئيس الإيراني المنتخب على أن "الثقة المتبادلة" و "الثقة المتزايدة" بين دول المنطقة هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار "علاقات الجوار".



وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قال السيد رئيسي "في الدبلوماسية الاقتصادية، تنظر الحكومة الجديدة إلى الإمكانات الاقتصادية لجميع جيرانها على أنها فرص ثمينة للتعاون، وبالتالي لا يتم إهمال أي إمكانات اقتصادية".



من جهته، قال خان: "باكستان قلقة من الوضع في أفغانستان، ومن تورطها في حرب طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي هو أفضل الحلول في أفغانستان، لكن من الصعب تحقيقه في الوضع الراهن".



وتناول الجانبان قضايا التعاون المشترك بين البلدين وآطر تطويرها بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.



وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الإيراني المنتخب، معربا عن أمله في لقائه خلال المستقبل القريب لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك الفرص المتاحة والتحديات المشتركة.





