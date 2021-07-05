الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 07:14

عمران خان يبلغ الرئيس الإيراني الجديد قلقه حيال أفغانستان

عمران خان يبلغ الرئيس الإيراني الجديد قلقه حيال أفغانستان
وقال رئيسي: "قلقون من الأوضاع في أفغانستان، والأمن في أفغانستان مهم بالنسبة لإيران"، مضيفاً "ينبغي توفير الأمن في أفغانستان، وهذا الأمن ينبغي أن يرسي دعائمه الشعب الأفغاني نفسه".

وتابع: "الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة دول المنطقة"، مضيفا أن "التجربة برهنت أن الأجانب يعملون بذريعة إيجاد الأمن على زرع بذور انعدام الأمن ويكرسون زعزعة الاستقرار".

وشدد الرئيس الإيراني المنتخب على أن   "الثقة المتبادلة" و "الثقة المتزايدة" بين دول المنطقة هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار "علاقات الجوار".

وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قال السيد رئيسي "في الدبلوماسية الاقتصادية، تنظر الحكومة الجديدة إلى الإمكانات الاقتصادية لجميع جيرانها على أنها فرص ثمينة للتعاون، وبالتالي لا يتم إهمال أي إمكانات اقتصادية".

من جهته، قال خان: "باكستان قلقة من الوضع في أفغانستان، ومن تورطها في حرب طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي هو أفضل الحلول في أفغانستان، لكن من الصعب تحقيقه في الوضع الراهن".

وتناول الجانبان قضايا التعاون المشترك بين البلدين وآطر تطويرها بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الإيراني المنتخب، معربا عن أمله في لقائه خلال المستقبل القريب لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك الفرص المتاحة والتحديات المشتركة.


 
مصدر : وكالات
رقم : 941624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة
5 تموز 2021
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
5 تموز 2021
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
3 تموز 2021
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
3 تموز 2021
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
3 تموز 2021
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
3 تموز 2021
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
2 تموز 2021
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة