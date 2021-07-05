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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 11:41

العدوان السعودي يواصل خرق الهدنة في الحديدة

العدوان السعودي يواصل خرق الهدنة في الحديدة
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 163 قذيفة و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على العرج في مديرية باجل، واستهدف طيران تجسسي بغارتين مديرية التحيتا.

وتضمنت الخروقات تحليق ست طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة، والمنظر وكيلو16 و32 طائرة تجسسية في أجواء المنظر والتحيتا والفازة والجبلية وكيلو16 .

وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في صعدة، وثلاث غارات على منطقة مجازة الغربية بمحور عسير.

وأشار المصدر إلى إصابة طفل برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة وادي جديد بمديرية التعزية محافظة تعز.
مصدر : وكالات
رقم : 941663
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