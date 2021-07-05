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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 11:58

مدير مكتب القائد: الحزم والزهد صفتان مهمتان لرئيس القضاء الجديد

مدير مكتب القائد: الحزم والزهد صفتان مهمتان لرئيس القضاء الجديد
اقيمت ،اليوم الاثنين، مراسم تكريم رئيس القضاء السابق آية الله سيد ابراهيم رئيسي وتقديم الرئيس الجديد للسلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي.

وقرأ مدير مكتب قائد الثورة حجة الاسلام محمد مهدي كلبايكاني في هذه المراسم حكم تعيين الرئيس الجديد للسلطة القضائية، وقال: كان شهر حزيران شهرًا مباركًا وكان 18حزيران يومًا من أيام الله، هذه الانتخابات الحماسية التي استجاب فيها الشعب قاطبة لنداء قائد الثورة رغم كل ما عانوا من مشاق ومتاعب، وشهد الجميع طوابير طويلة للمشاركة في الانتخابات رغم الدعايات المسمومة الا انها لم تؤثر على المشاركة الشعبية.

وقدم مدير مكتب قائد الثورة، شكره الى الشعب والقائد ومنظمي الانتخابات، موجها كلامه الى الرئيس المنتخب وقال: يكفيك فخرا بأن سماحة القائد اعتبر فترة رئاستك للقضاء مشرفة في اصداره حكم تعيين إيجئي.

واضاف: بواسطة الاجراءات التي اتخذها في السلطة القضائية، أصبح المواطنون متفائلين، وبجولاته المتتالية إلى مختلف المحافظات، أعطى الأمل للشعب.

واشار الى سجل اداء رئيس السلطة القضائية الجديد، وقال: شغل مسؤوليات عديدة كان ناجحا في كل منها.

ووصف الحزم والزهد بأنهما صفتان رئيسيتان لمحسني إيجئي، وقال: الحزم هو ما نحتاجه اليوم، وإذا قام بالتحقيق ورأى أن شخصًا ما قد ارتكب مخالفة، فانه يصدر حكمه بلا محاباة، وهذا ما تم التأكيد عليه ايضا في حكم تعيينه أنه يجب التصدي للفساد والمفسدين.

واضاف مدير مكتب القائد: مع كل المسؤوليات الجسيمة التي تحملها، لكن كانت لديه دائمًا رغبة البساطة في العيش، وهذه هي حاجة جميع المسؤولين.
مصدر : وكالات
رقم : 941666
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