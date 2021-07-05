حماس ترد على 'غانتس'

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن تصريحات غانتس محاولة لترميم صورة جيشه التي اهتزت بشكل كبير بفعل أداء المقاومة في معركة سيف القدس، وهي المواجهة الأخيرة التي حدثت منذ أسابيع بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال.



وشنت "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.



وعد قاسم تلك التهديدات "محاولة لبيع الوهم للجمهور الصهيوني، وأن الاحتلال دائما ما يلجأ للتهديد بالحرب والعدوان، وشعبنا تعود على مثل هذه التهديدات التي لا تخيفه ولا تخيف مقاومتنا".

وتابع المسؤول الفلسطيني "نخوض نضالا مشروعا لاسترداد حقوقنا وأرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقنا في العيش الكريم والحرية وسنواصل ذلك رغم التهديدات".



وفي وقت سابق -أمس الأحد- قال غانتس -في مقابلة مع "قناة 13" الإسرائيلية الخاصة- إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمل عسكري جديد في غزة حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع".



والأسبوع الماضي حمّلت الحركة -في بيان للمتحدث باسمها فوزي برهوم- إسرائيلَ المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد.



وقال برهوم "نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها كتائب القسام (الجناح المسلّح لحماس)- في كيفية التعامل مع العدو وإرباك ساحته، وحماية الشعب والدفاع عنه".