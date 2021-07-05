السعودية تدعو الإمارت الى التنازل والتحلي بالعقلانية

وبعد فشل محادثات بين الدول المصدرة للنفط، رد وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" على معارضة الإمارات للاتفاق المقترح، وقال إن هناك جهودا كبيرة بذلت خلال الأشهر الأربعة عشرة الماضية حققت إنجازات خيالية يجب المحافظة عليها.



وأضاف الوزير: إن "هناك نصاً صريحاً واضحاً في الاتفاق، على موضوع التمديد، لكن ليس هناك أي شيء يتعلق بزيادة الإنتاج".



في المقابل وضمن مداخلة تلفزيونية تخلّلتها تصريحات شديدة اللهجة، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أمس الأحد: إن "مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد أبريل، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول".



وتابع المزروعي: إن "مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الانتاج، لا نراها طلباً منطقياً حتى لو اتفقت عليه كل الدول"، مضيفاً: "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحَّينا".



وكانت ابوظبي قد اقترحت تأجيل اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الانتاج، ورأت أن بنوده يعرضها للظلم.



وفجرت قمة "أوبك بلس" مواجهة علنية بين السعودية والامارات بشأن تمديد استراتيجية خفض انتاج النفط الحالية، بعد اعتراض تقدمت به أبوظبي في اللحظة الأخيرة على اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق بين روسيا والسعودية.