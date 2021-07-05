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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 14:58

انطلاق مؤتمر 'طهران الذكية' الدولي الافتراضي

انطلاق مؤتمر
ويركز المؤتمر تحت شعار "التحول الرقمي ، الخدمات الرقمية" على المدن الذكية في فترة أزمة كورونا وما بعدها بشكل افتراضي.

وسيستمر المؤتمر حتى يوم غد ويشهد محاضرات كبار المسؤولين التنفيذيين ، واجتماعات متخصصة ، وورش العمل ، وغيرها من الأحداث الجانبية.

وستعقد اجتماعات محلية ودولية متخصصة بحضور نشطاء وفاعلين رئيسيين في المدينة الذكية بطهران ومراكز المحافظات الأخرى والمدن الرائدة في العالم في هذا المجال.

ويشارك في الحدث شخصيات محلية ودولية رائدة في مجال الإدارة الحضرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وسيلقي في افتتاح المراسم كل من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" ورئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أمير ناظمي"و رئيس مجلس إدارة المجلس الإسلامي في طهران"محسن هاشمي رفسنجاني" و" عمدة طهران ، "بيروز حناشي ورئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران "محمد فرجود"، وكبير مستشاري التقنيات الرقمية والمدن الذكية التابعة للأمم المتحدة برنامج (UNDP) كالوم هاندفورث" .

من البرامج التي ستقام في هذا المعرض عقد الاجتماعات المتخصصة وتقديم وجهات نظر المتعلقة بالمدينة الذكية والحوارات الخاصة.

وأقيم أول مؤتمر دولي لطهران الذكية عام 2017.
رقم : 941697
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