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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 14:59

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين العراق ومصر

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين العراق ومصر
خلية الاعلام الحكومي قالت في بيان ان "ذلك جاء خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق، وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، مع الجانب العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي".

واضاف البيان، انه "الاتفاق جرى على وضع خطة عمل محددة محددة بتوقيتات زمنية واضحة، بعد أن ناقش الطرفان الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية".

وفي غضون ذلك استقبل وزير التجارة، نظيرته المصرية، وبحث معها سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين بما يعزز الأداء الصناعي، وفقا للبيان.

وفي لقاء آخر جمع وزير التخطيط بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، اتفق الجانبان على إعداد وثيقة التعاون الثلاثي، تُحدّد فيها المجالات والمحاور المتاحة للتعاون المشترك، بحسب البيان.

وتابع البيان، ان "وزير الصناعة أجرى مع نظيرته المصرية زيارة إلى الجناح الثابت لشركات الوزارة في معرض بغداد الدولي للاطلاع على إمكانات الشركات العامة ومنتجاتها المحلية".

إلى ذلك زار الوفد المصري عددا من الشركات المتخصصة بالصناعات الكيمياوية، وأبرزها شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة، بحسب البيان.

فيما سيعقد الوفد المصري، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع القطاع الخاص العراقي، للتباحث حول فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات صناعية متعددة، كما سيزور شركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات التعاون المشترك في صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية.
مصدر : وكالات
رقم : 941698
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