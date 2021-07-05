القواعد الأمريكية بسوريا تحت مرمى الصواريخ وواشنطن تحتفظ بحق ‘‘الرد‘‘

وفي هذا الصدد قالت مصادر سورية إن عدة قذائف صاروخية سقطت داخل القاعدة العسكرية وجاء هذا الاستهداف بعد آخر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.





هجوم صاورخي هو الثاني من نوعه خلال اسبوع على القاعدة العسكرية الاميركية في دير الزور شرقي سورية.



وأفادت مصادر رسمية سورية ان القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تعرضت لهجوم صاروخي ونقلت مصادر محلية قولها ان عدة قذائف صاروخية سقطت داخل القاعدة العسكرية فيما اكد شهود عيان بان أصوات الانفجارات لا تزال تسمع داخل القاعدة الأميركية في حقل العمر، متوقعين بان القصف تسبب بخسائر في القاعدة بعد اشتعال النيران فيها.



ووبعد هذا الهجوم قامت قوات الاحتلال الاميركي بإغلاق المنطقة وبتسيير الدوريات العسكرية وسط تحليق مكثف لطيران المروحي والاستطلاعي دون ورود معلومات عن عدد الإصابات او القتلى في صفوف القوات الأمريكية.



وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم البنتاغون ان بلاده على اطلاع بتقارير عن استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي مؤكدا ان واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي هجوم يستهدف الأميركيين في المنطقة.



الهجوم على قاعدة الاميركية في دير الزور تزامن ايضا مع سماع أصوات انفجارات في حقل الكونيكو، أكبر حقول الغاز السورية، وسط أنباء عن هجوم صاروخي مماثل على الموقع، تسببت بتصاعد ألسنة اللهب من داخل الحقل الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية في منطقة الجزيرة السورية.



الهجوم على قواعد العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي الذي لايزال مجهول المصدر ياتي في الوقت الذي تقوم العناصر الموالية للجيش الاميركي بتعزيز تواجدها وتشديد الحراسة على الحقول النفطية.



وفي المقابل، سارع تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي إلى نفي استهداف حقل كونيكو للغاز.



وزعم التنظيم في بيانه أن: "لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف الحقل الذي يقع شمال شرق مدينة دير الزور"، زاعما أن " أصوات الانفجارات التي سُمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحيّة قامت بها قواتنا وقوّات التحالف الدولي لمحاربة داعش".



وفي 28 حزيران الماضي تعرضت القاعدة الأمريكية ذاتها بهجوم برشقات صاروخية، وتقيم الولايات المتحدة قواعد لقواتها في مناطق عدة بالجزيرة السورية معظمها في الحقول النفطية.



وفي وقت سابق اعترف فرهاد شامي بسقوط قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور نافيا وقوع اصابات.