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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 15:13
زلزال متوسط القوة يضرب ضواحي محافظة كرمان جنوب شرقي ايران
وافادت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الزلزال حدث عن الساعة الثانية ودقيقتين و35 ثانية من عصر اليوم الاثنين.
وحدد المصدر نفسه، مركز الحادث عند التقاء خطي الطول الشرقي 57:44 والعرض الشمالي 28:17 وفي عمق 8 كلم من سطح الارض.
مصدر :
وكالة أنباء فارس
رقم :
941702
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