الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 15:14

أوليانوف: لم تتحقق التوقعات بإحياء الاتفاق النووي حتى 15 تموز

أوليانوف: لم تتحقق التوقعات بإحياء الاتفاق النووي حتى 15 تموز
ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، قال إن التوقعات بشأن نجاح مفاوضات احياء الاتفاق النووي حتى الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاق النووي في  15 يوليو/تموز لم تتحقق.

وغرد الدبلوماسي الروسي على تويتر قائلا: "توقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي كان أطول مما كان متوقعا يبدو أنه مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران ، يحتاج هذا البلد إلى مزيد من الوقت للاستعداد ولم تتحقق التوقعات بشأن نتيجة هذه العملية (محادثات إحياء الاتفاق النووي) حتى الذكرى السادسة للاتفاق النووي.

وفي وقت سابق ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه تم إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي ، مضيفة أنه من المتوقع أن تختتم قبل الذكرى السادسة لمجلس الأمن الدولي.

وتدعي ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن أنها تعتزم تمهيد الطريق أمام عودتها إلى الاتفاق النووي من خلال المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
مصدر : وكالات
رقم : 941703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة
5 تموز 2021
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
5 تموز 2021
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
3 تموز 2021
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
3 تموز 2021
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
3 تموز 2021
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
3 تموز 2021
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
2 تموز 2021
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة