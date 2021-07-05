الفلبين تشكر سورية على المساعدة في استعادة عدد من رعاياها

وفي بيان قالت السفارة الفلبينية بدمشق أنه في ضوء التعاون الجاد والفعال والمخلص من قبل الجهات السورية المختصة تمت استعادة العاملات الفلبينيات البالغ عددهن 22 عاملة ووصلن بلادهن بتاريخ الـ 26 من حزيران الماضي.



وأوضح البيان أن عملية استعادة العاملات تمت بعد إرسال وفد يضم خمسة دبلوماسيين إلى السفارة الفلبينية بدمشق وتمت مساعدتهن باتخاذ إجراءات قانونية من إقامة دعاوى قضائية ضد مكاتب التوظيف وأرباب العمل المسيئين من خلال تعاون وثيق مع كل من وزارات الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل.



وأعربت القائم بأعمال السفارة بدمشق فيدا ثريا فيرزوسا عن شكرها لإدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية والجهات المختصة في سورية منوهة بالاستجابة الكريمة التي لقيتها على طلبها منح العاملات الفلبينيات تأشيرات الخروج واعتبارها ذلك بمثابة هدية من سورية إلى الفلبين مشيرة إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون ولا سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف العمالة.



ووفق البيان تلقت العائدات مساعدة من السفارة بغية مساءلة القائمين بالتوظيف غير القانوني في الفلبين وماليزيا ودبي وسورية بالتعاون مع إدارة العمالة الفلبينية في الخارج والمجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص إضافة إلى المشورات القانونية التي تبرع بها متطوعون وتم جمع الأدلة الإجرامية وتوثيقها من قبل السفارة.