الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 18:59

اشتية يحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة الأسير أبو عطوان

اشتية يحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة الأسير أبو عطوان
وحيا اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينيين في بلدة بيتا الذين تمكنوا بصمودهم وتضحياتهم من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح، معتبرا أن بيتا أصبحت أيقونة نضال، ونموذجا يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية ارضنا من المشاريع الاستيطانية.

وحمل اشتية السلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما وطالب بسرعة الإفراج عنه، كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل القوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.

وأدان اشتية ما تقوم به الحكومة الاحتلال الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على أهالي الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.
مصدر : وكالات
رقم : 941733
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة
5 تموز 2021
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
5 تموز 2021
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
3 تموز 2021
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
3 تموز 2021
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
3 تموز 2021
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
3 تموز 2021
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
2 تموز 2021
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة