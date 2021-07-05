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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 19:38

مصر تعلن إنتاج مليون جرعة من لقاح كورونا

مصر تعلن إنتاج مليون جرعة من لقاح كورونا
وأشار في مؤتمر صحفي بحضور وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إلى أن وردية العمل الواحدة في مصنع "فاكسيرا" تنتج 300 ألف جرعة من اللقاح.

وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء المصري بالشكر للجانب الصيني على تعاونه مع بلاده لإنتاج لقاح "كوفيد-19".

كما أعلن مدبولي في المؤتمر الصحفي لليوم الاثنين، عن مضاعفة المواد الخام التي تحصل عليها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا "فاكسيرا – سينوفاك"، لإنتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي بدلا من 40 مليون جرعة.

كما أكد أن مصنع اللقاحات الموجود في مدينة 6 أكتوبر جاهز لتصنيع 3 ملايين جرعة يوميا من أي لقاح، وليس اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعلنت الأربعاء الماضي، أن مصر أنتجت أول دفعة من لقاحات "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 300 ألف جرعة، مشيرة إلى أن القاهرة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية هذا العام.

اوأوضحت زايد خلال حديثها أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعالية حكومية، أن مصر أنتجت بالأمس أول 300 ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" في أحد مصانعها في القاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاقد مع شركة "سينوفاك" الصينية يمكّن مصر من تصنيع 40 مليون جرعة سنويا، فيما وافق الجانب الصيني على إنتاج مصر بشكل استثنائي لـ80 مليون جرعة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضحت أن مصنع اللقاحات "فاكسيرا" المصري يمكنه إنتاج نحو 600 ألف جرعة لقاح يوميا، موضحة أنه بداية من شهر آب/أغسطس المقبل، ستنتج مصر "من 10 إلى 15 مليون من اللقاحات شهريا"، بهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي.
مصدر : وكالات
رقم : 941735
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