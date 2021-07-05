استهداف قاعدة عين الأسد الاميركية في العراق بثلاثة صواريخ

وقالت مصادرُ اعلامية عراقية اِنَّ ثلاثةَ صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة. واضافت اَنَّ القصفَ لم يؤدِ إلى اصاباتٍ بشرية. واوضحت المصادرُ اَنَّ مكانَ انطلاق الصواريخ كان من منطقةِ هيت في الأنبار



هذا وأذعن واين ماروتو، المتحدث باسم تحالف الاحتلال الاميركي في العراق وسوريا، اليوم الاثنين، أن ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية.



وقال على حسابه في "تويتر": "في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ".



وأضاف: "سقطت الصواريخ على محيط القاعدة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".