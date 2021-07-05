الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 20:33

اولیانوف: لا احد يمكنه فرض شيء على ايران خلافا لارادتها

اولیانوف: لا احد يمكنه فرض شيء على ايران خلافا لارادتها
وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: انه وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 2231 هنالك بنود في الاتفاق النووي قابلة للتمديد الا ان هذا الامر يجري عن طريق الاجماع فقط اذ لا يمكن لاحد ان يفرض مشاورات على ايران خلافا لارادتها.

واضاف: على اي حال فان البنود التي تنقضي مدتها لا تعد ضمن مفاوضات فيينا للعودة الى التوافق المبدئي للاتفاق النووي.

جاء ذلك في تغريدة كتبها اوليانوف ردا على سؤال لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي سال حول راي موسكو بشان البنود التي تنقضي فترتها في الاتفاق النووي مع مضي الزمن، هل تعد جزءا من مفاوضات فيينا ام لا؟.

وفي الرد على سؤال لصحفي اخر حول فكرة التفاوض بشان القضايا الاقليمية مع ايران قال: بغية توضيح القضية: روسيا تدعم تماما المفاوضات الامنية في الخليج الفارسي الا ان هذه قضية مختلفة ولا ينبغي خلطها بمفاوضات الاتفاق النووي. امن المنطقة يجب البحث فيه بصورة مستقلة.
مصدر : وكالات
رقم : 941748
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
5 تموز 2021
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
5 تموز 2021
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة
5 تموز 2021
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
خطة ابن سلمان لتأسيس شركة طيران جديدة.. ما هي الأسباب والنتائج المحتملة؟
5 تموز 2021
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
وزير الخارجية السعودي: نأمل طي صفحة الخلافات مع ايران
3 تموز 2021
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
وقفات احتجاجية لأطفال اليمن تندد بقرار "أنطونيو غوتيريش"
3 تموز 2021
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
السودانيون ينتفضون على الجوع والخيانة.. ما مستقبل حكومة "حمدوك"؟
3 تموز 2021
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
المستفيدون من مهاجمة الحشد الشعبي في العراق والقيود الإعلامية عليه
3 تموز 2021
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
3 تموز 2021
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
قتل المدنيين في صعدة.. إنتقام أمريكي سعودي لهزائم مأرب
3 تموز 2021
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"أنصار الله".. ماذا يدور خلف الكواليس؟
2 تموز 2021
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
جولة إسماعيل هنية العربية في محطة لبنان... الرسائل والنتائج
2 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حركة "بي دي إس" والقلق الامريكي - الاسرائيلي
نيران الخلافات الجامحة تلتهم جسد التحالف السعودي
المقاومة المسلحة في الضفة الغربية؛ الضرورات والإمكانيات
هنية في بيروت ولبيد في الامارات.. مواجهة بين معسكرين قد تؤثر في رسم معادلات جديدة في المنطقة