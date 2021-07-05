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الاثنين 5 تموز 2021 ساعة 20:35
إصابة امرأة في العدوان السعودي على صعدة
وأفادت المسيرة اليوم الاثنين، بإصابة امرأة بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قري آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.
تجدر الإشارة إلى أنه أصيب مواطن، أمس الأحد، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية محافظة صعدة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
941750
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