ريابكوف: واشنطن ستواصل البحث عن ذرائع لفرض عقوبات على روسيا

وقال ريابكوف: "هم لا يستطيعون التخلي عنها (سياسة العقوبات)، حتى على الرغم من إدراكهم عدم وجود أي آفاق أو فائدة أو نتائج لها".



وتابع: "سيبحثون عن الذرائع لارتكاب أي شيء بأي حجة ممكنة وفي أي وقت، لكن عدم وجود أي جدوى من هذه السياسة واستنفاد قدراتها أصبح واضحا حتى بالنسبة للذين يقومون بصياغة التوصيات بشأن النهج الذي يجب أن تتبعه الإدارة في واشنطن تجاه روسيا".



وكان ريابكوف قد بحث العلاقات الروسية الأمريكية مع السفير الأمريكي جون ساليفان في 1 يوليو الجاري، بعد عودة السفير إلى موسكو مؤخرا، التي غادرها أواخر أبريل على خلفية التوتر في العلاقات بين البلدين.